Devlet Bahçeli'den ''Öğrenci Andı'' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli Danıştay'ın 'andımız' kararıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

'Andımızın okutulması mümkün hale gelmiştir. Yargı kararının uygulanmasıyla ilgili sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Çözülme sürecinin en karanlık döneminde 'andımız' kurban seçilmişti. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' seslenişi her yerden silinmiş ve kazınmıştı. Sonuç itibariyle çok yoğun itiraz ve tepkimizi dile getirdik, andımıza sahip çıktık.'



