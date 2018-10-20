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Devlet Bahçeli'den ''Öğrenci Andı'' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Yargı süreci tamamlanmamış olsa da andımızın okutulması artık mümkün hale gelmiştir" dedi.

Devlet Bahçeli'den ''Öğrenci Andı'' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli Danıştay'ın 'andımız' kararıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

'Andımızın okutulması mümkün hale gelmiştir. Yargı kararının uygulanmasıyla ilgili sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Çözülme sürecinin en karanlık döneminde 'andımız' kurban seçilmişti. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' seslenişi her yerden silinmiş ve kazınmıştı. Sonuç itibariyle çok yoğun itiraz ve tepkimizi dile getirdik, andımıza sahip çıktık.'

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Devlet Bahçeli MHP MHP lideri Devlet Bahçeli öğrenci andı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sen ne kullanıyorsun Bahçeli bir öyle bir böyle aman duymasın birisi ama zoru görünce yine çark edersin nede olsa sana akıl verende aynı çarkta yazıklar olsun bu ülkeyi kaosla yönetiyorsunuz
Türkiye'nin 4dört bir yanına Ne Mutlu Türküm Diyene yazdıracağız.Ülkenin yeni nesillerini yeniden milli şuurla yetiştireceğiz.
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