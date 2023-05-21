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Devlet Bahçeli'den 'parlamenter sistem' çıkışı! 'Memleketi felakete sürükler'

21.05.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Hatay'da yaptığı konuşmasında, "Eğer ülke çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, yani 76 yıl içinde 17 yıl koalisyon kurulsa, bir o kadar da hükümetler yıkılmış olsaydı, böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Parlamenter sisteme dönüş, memleketi felakete sürükleyiştir" dedi. İşte Bahçeli'nin dikkat çeken o sözleri...

Devlet Bahçeli'den 'parlamenter sistem' çıkışı! 'Memleketi felakete sürükler'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Bu süreç içerisinde Türkiye'de birçok çevre büyük felaketin altından nasıl kalkılması gerektiğini ve bu konuda neler yapılabileceğini ifade etmek yerine, felaketin üzerinden siyasi hedefler gütme çabası içine girmişlerdir. Ancak aradan geçen 104 gün içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sayın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bakanlarıyla, bürokratlarıyla, valileriyle, kaymakamlarıyla, emniyet mensupları ile, Mehmetçiklerimizle ve millet olarak el ele vererek 80 ilin bütün unsurlarını buraya taşıyan büyük bir milletin çocukları olarak sizlerin yanında olmayı planlamışlardır.

Beslenme, barınma ve örtünme... İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, güçlü devlet anlayışı, kararlı yönetim bakışıyla millete olan kucaklamasıyla beslenme problemini milletçe çözme gayretine girmiştir.

'PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ, MEMLEKETİ FELAKETE SÜRÜKLEYİŞTİR'

Eğer ülke çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, yani 76 yıl içinde 17 yıl koalisyon kurulsa, bir o kadar da hükümetler yıkılmış olsaydı, böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Parlamenter sisteme dönüş, memleketi felakete sürükleyiştir. Milleti yalanla, dolanla, soğanla, patatesle kandırmaya çalışanlara inanmış olsaydık, bugünkü felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı.

Aziz Hataylılar yeni bir Türkiye dediniz, yeni bir hayat dediniz, yeni bir istiklal dediniz. O sebepten dolayı da 14 Mayıs'ta yasal yapılması gereken seçim sürecini de bu hüzünlü dönem içinde hayata geçirdiniz. 14 Mayıs seçimlerinde milletimiz bir, yalana dolana hayır dedi. İki, milletimiz parlamenter sistem çürümüş bir sistemdir dedi. Üçüncü olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı ülkemizin yeni yüzyıl Türkiye'sinin inşası için şarttır dedi.

Şimdi bu sağlanmış olan denge ve gözetimi devam ettirmek için bir konunun daha başarılı olması lazım. Yasamada bu başarı sağlanmışsa, yürütmede de başarılı olmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı da 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır. 28 Mayıs seçimleri sadece Cumhurbaşkanı seçimini sağlamakla kalmayacak, istikrar, istiklal ve istikbal dediğimiz üç değer kavramı Türk Milleti'ni yeni bir yüzyıla geçirebilecek başarılı sağlamak içindir.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I BİZ SİZLERE EZDİRMEYİZ'

Türkiye'de yönetimi değiştirmek için her türlü çabayı gösterdiler, yalan yanlış haberler yaymaya çalıştılar. Yazdılar, çizdiler. Türkiye'de malum kişiler de bundan yararlanarak bunların sözcülüğünü yaptılar. Milleti aldatacak rakamlarla bunlara hizmet ettiler ama bir tek şeyi başaramadılar. Bütün dünyaya sesleniyorum. Ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin, Türkiye'de kiminle ağız birliği yaparsanız yapınız, Anadolu'nun yiğidi sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı biz sizlere ezdirmeyiz. Sandığa gider miyiz, mührü alıp Recep, Recep der miyiz? Adana'da konuşmalarda söylenir, karada yüz, havada yüz, denizde yüz. O zaman şimdi Hatay'dan sesleniyorum, 28 Mayıs'ta Hatay'da yüz."

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