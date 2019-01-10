Devlet Bahçeli'den seçim esprisi: Beşiktaşlı olduğum için...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ile yapacakları iş birliğine dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bir de espri yaptı. Bahçeli, "Sırf Beşiktaşlı olduğum için vermediler" diye konuştu.

Devlet Bahçeli başkanlığında MHP Genel Merkezi'nde yerel seçim gündemiyle toplanan MYK, bir saat sürdü. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli toplantıda, Türkiye'de 15 Temmuz'dan bugüne siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yaşananları değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için önemine dikkati çeken MHP lideri Bahçeli, 'x+y=z' formülüne değinerek, bunun sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

'BANA BELEDİYE Mİ BEKA MI DERSENİZ...'

AK Parti ile 30 büyükşehirde seçim ittifakı yapılacağını anımsatan Bahçeli, ittifak kapsamında olmayan 51 ilde ise yarışın edep ve adaba uygun olması konusunda uyarılarda bulundu. Bahçeli, "Niye orayı, şurayı, burayı aldık, almadık" şeklinde tezvirat ve dedikodulara aldırış edilmemesini isteyerek, "Bana 'belediye mi, beka mı' derseniz, 'beka' derim" ifadesini kullandı.