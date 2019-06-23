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Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 20:36 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "Sandık demokrasinin namusudur ve herkes saygı duymalı. Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" dedi.

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Sandık demokrasinin namusudur ve herkes saygı duymalı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.

Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.

Bilinmelidir ki; Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir.

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