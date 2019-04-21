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Devlet Bahçeli: YSK, İstanbul'daki sandık yolsuzluklarına bigane kalamaz

SEÇİM HABERLERİ  | 21.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçimleri kazanmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güvensizlik olarak görülmemelidir" dedi. Bahçeli ayrıca, YSK'ya çağrı yaparak, "YSK, İstanbul'daki sandık yolsuzluklarına bigane kalamaz. Üç valiz belgeyi eksiksiz incelemek YSK'nın tarihi görevi. İstanbul'da seçim yenileme kararı beka meselesidir. " dedi.

Devlet Bahçeli: YSK, İstanbul'daki sandık yolsuzluklarına bigane kalamaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin sert mesajlar verdi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

İttifakımızın hamuru temizdir. Cumhur İttifakı kök tutmuştur. Cumhur İttifakı 31 Mart'tan başarıyla çıkmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP'nin yönetimine geçmesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güvensizlik olarak görülmemelidir. Milletimizin iradesine saygı gösteririz.

CHP'nin başını çektiği ittifakın oy oranı Cumhur ittifakının aldığı oy oranının çok altındadır. Hiç kimse bize demokrasi dersi vermeye çalışmasın.

15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne'ye belediye başkanı olmasını sırf sandıktan çıktı diye ahlaken kabul edemeyiz. TKP'den Tunceli Belediye başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoşgörü gösteremeyiz.

Ne yapalım, seçildi diye komünist şarlatanlığa sessiz mi kalalım? Herkes kabul etse MHP kabule demez. Herkes teslim olsa milliyetçi, ülkücü hareket teslim olmayacak.

İBB Başkanlığına onca usulsüzlük ile seçilen şahsın Saraçhane'deki konuşmasında selamladığı iç ve dış odaklar hala tehdidin anlaşılmasına yetmedi mi? Terörist Demirtaş övgüleri tehdidin işaretleri sayılmayacak mı? PKK'lılar kimin için seçildi. PKK'lı teröristler 4 vatan evladını Türkiye-Irak sınırında şehit etmedi mi? Sayın Binali Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşıp 1 bardak soğuk su içmesini öneren alçak FETÖ'cüler kimin şakşakçılığına soyundular.

YSK'YA ÇAĞRI

YSK, İstanbul'daki sandık yolsuzluklarına bigane kalamaz. Üç valiz belgeyi eksiksiz incelemek YSK'nın tarihi görevi. Bizim merakımız YSK'nın bu kadar ağır bir yükün altından nasıl kalacağıdır. YSK herhangi bir şekilde meşru ve hukuki bir destek alacak mı? İstanbul'da seçim yenileme kararı beka meselesidir.

Her şey bitmiş değildir, veri tabanı incelemek nedir? Bu telaş niyedir?

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Devlet Bahçeli MHP Fatih Mehmet Maçoğlu TKP

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