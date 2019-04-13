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Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 13.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında konuşuyor

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

  • 31 Mart seçimlerinin kazananı, açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır.

  • MHP safraları attı, kamburlardan kurtuldu. Çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti.

  • Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.

  • Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken oy oranını yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, bu çerçevede partimizin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir.

  • Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir. Zilletle, illetle yolu birleşenler, Türkiye'nin karşısında birleşen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma çıkmaktadır.

  • Boş arsalarda seçmenin olması, oy kaydırlamalar, geçersiz oyların çokluğu, FETÖ ile ilgili iddialar, ıslak imzalı ve cetvellerle, sandık sonuç tutanakları ile YSK'ya bildirilen oylar arasındaki farklar İstanbul'da seçimi gölgelemiştir. Şaibesiz, tertemiz bir oyla seçimi kazanan kim olursa olsun saygı duyarız, tebrik ederiz. Karanlıktan göz kırpmayız.

  • CHP'nin zeka özürlü sözcüleri, polemikleri başka yerde yapsınlar ama adaletten de kaçmasınlar.

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