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Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada ise af teklifi ile ilgili olarak "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP af Son dakika Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Af maf yok hırsızları cıkarım elinize ne gececek devlet bey
teroristleri,tecavuzculeri,hortumculari,katilleri,mafyayi,hirsizlari,fetöcüleri vatan hainlerinimi af edeceksiniz?? size bu yakisir Mhp dansöz partisidir.EYT lere söz verip yapmayan tükürdüğünü yalayan bir partidir de
eyt ne olacak
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