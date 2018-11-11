Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada ise af teklifi ile ilgili olarak "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?" demişti.



