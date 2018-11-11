Devlet Bahçeli'den son dakika 'af' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada ise af teklifi ile ilgili olarak "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?" demişti.
Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması
Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
İlk kez ortaya çıktı... 225 er ve erbaşı böyle rehin almışlar!
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Beni alıp götürecek sandım
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 12 yorum