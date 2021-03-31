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Devlet Bahçeli'den TV'lerdeki program ve dizilerle ilgili önemli öneri

31.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den TV'lerdeki program ve dizilerle ilgili önemli öneri

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını destekleyen MHP lideri Bahçeli, "İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır." dedi.

"TV'DEKİ SAHNELER ACİLEN KESİLMELİ"

TV programları ve dizileriyle ilgili de dikkat çeken eleştirilerde bulunana Bahçeli, "Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin konuyla işlgili yaptığı açıklama şöyle;

"İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddetmektedir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi tehdit etmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir karar ile feshi doğru ve yerindedir."


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