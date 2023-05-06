Devlet Bahçeli'den Yalova'da çok sert sözler! 'Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir'

MHP lideri Devlet Bahçeli Yalova'da düzenlenen 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu. Bahçeli, Millet İttifakı'na çok sert sözlerle yüklendi. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

2022 yılının Ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek esasen terörle mücadeleye hayır diyen CHP ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Bu hainler alsa alsalar ağırlaştırılmış müebbet alırlar.

Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıysa askerlerimizi geri çekeceklerini iddia ediyorlar. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını açıklıyorlar. İhanete sessizlik aynı zamanda ortaklıktır.

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete 'tamam' dememiştir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Bunları daha nasıl tarif edelim?

'YOL ARKADAŞLARI TERÖRİSTLER'

Zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü işiten yoktur. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır. Bu ittifak ortakları sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar. Siyasi kriz günlerini özlüyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Kendi aralarında pazarlık yetmezmiş gibi, Türkiye'yi kumar masasında pazarlamayı hedefliyorlar. Bunların dilinde Türkiye'ye övgü, teröristlere tepki yok. Kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir. Zillet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem dolduruşuna getiren dış güçlerdir.

'ÖRGÜTÜN YEDEĞİ HALİNE GELDİLER'

Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir, yol haritaları karışık ve bulanıktır. Biz tarafız, hem hakkın hem halkın hem de hakikatin tarafıyız. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir. Herkesi uyarıyorum; bölücüye, teröristlere, milliyetsizlere, yıkım müteahhitlere, zillet ittifakına bırakacak ne ülkemiz ne de yurdumuz var. CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu örgütün yedeği haline gelmiştir. CHP'ye, İYİ Parti'ye ve diğerlerine demokratik bedel ödetmek milli iradenin adaleti değil midir?

SIRRI SAKIK'IN SÖZLERİNE TEPKİ

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı HDP'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık 'Biz bu sistemi değiştireceğiz, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' demiş. Biz 100 yıllık cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı'na taşıyalım diyoruz, bunlar değiştireceğiz diyor. Bunların hepsi aynı tornanın malulüdür. Milli mücadele zaferle taçlanarak vatan düşmanlarından temizlenmiş ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Sözümüz söz olsun, Ezan susmayacak, bayram inmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar baki kalacaktır.





