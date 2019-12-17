Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni parti çalışmaları ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in '20 milletvekili' açıklamasına tepki gösterdi.

MHP lideri, 'Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.' dedi.

AKŞENER'E '20 MİLLETVEKİLİ' TEPKİSİ



Bahçeli, Akşener'in yeni kurulacak partiye Meclis'te grup oluşturmaları için istenirse 20 milletvekili gönderebileceği açıklaması hakkında ise "Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.

Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye’nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır.

FETÖ ve PKK’ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük yalanları tutmayacak, Türkiye geri adım atmayacaktır.

ABD KONGRESİ'NDEKİ SKANDAL KARAR



ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhtarlığı zirve yapmıştır. Türk milletinin şerefli geçmişinde soykırım yoktur, katliam yoktur, insan onuruna saldırı asla görülmemiştir.

Gerektiği takdirde Libya’ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır.

