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Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Kampı'nda konuştu. Bahçeli konuşmasında, MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceğini açıkladı.

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, yerel seçim uyarılarında bulunarak, "Eğer 31 Mart'ta 24 Haziran rövanjı için kuyruğa girenlere gün doğarsa, karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır." dedi.

Bahçeli, MHP'nin 31 Mart'ta İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacağını söyledi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Nefesi kesilenler, nefsine yenik düşenler çıkmıştır. Bundan sonra da çıkmaları muhtemeldir. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Yanlış istikametlere sürüklenmesi beklenmelidir. Geçmişin kuytu köşelerinde şuurumuzun merceğiyle baktığımızda hüzüne perçinleşmiş pek çok ibretlik misal verilecektir.

Hiç kimse davadan daha önemli değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Nereye varmak istediğimizi güdük ahlakı ile sorgulayıp demogoji çarkında dönenler yoldan çıkanlardır. Yoldan çıkanlar davanın önündedir.

Yeni sistemin yaşaması için Cumhur İttifakı'nın yoluna devam etmesi mecburidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ta kendisidir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur.

YEREL SEÇİMLER İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

31 Mart seçimlerinin makul neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumudur. Eğer 31 Mart'ta 24 Haziran rövanjı için kuyruğa girenlere gün doğarsa, karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır. Bunun emareleri görülüyor. Hükümetin meşruiyeti sorgulanacaktır.

MHP, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ADAY ÇIKARACAK MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere belediye yönetimlerinin zillete yakasını kaptıran partilerin kontrolüne girmemesi uyarısında bulunmuştum. Bazı olumsuzluklar nüksetti. Yanlış değerlendirmeler vuku buldu. Amacımız ya anlaşılmadı ya da anlaşılmak istenmedi. Sabote edildik, görüşlerimiz çarpıtıldı. Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı olarak yorumluyoruz. Türkiye'nin sistemsel olgunluğu, yeni hükümet sisteminin emniyetinin kazaya uğramaması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday çıkarmayacağımızı belirtmiştim. Buradan ilan ediyorum, MHP, Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir. Cumhur İttifakı'nın mana ve önemi hususunda gerekli çalışmalarını heyecanla ifade edecektir.

ABD'nin terör örgütleri ile beraberliği, Demirtaş üzerinden yeni saldırı hazırlığı tehlike sinyallerini aşırı şekilde yoğunlaştırmıştır. Dağdaki bölücülerin büyükşehirlere konuşlanmasına razı olamazdık.

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Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 116 yorum
tutuşmayın bu halk verir beyin yok bu halkta
Alın sizin olsun be bıktık artık sizden
uykuları korkular sarmış belli ki
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