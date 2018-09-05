Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam MHP Başkanlık Divanı'nda yerel seçimde ittifak ve af konusundaki tartışmaları değerlendirdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E DİKKAT ÇEKTİ

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Bahçeli, yerel seçimde ittifaka kapı aralayan çıkışına ilişkin olarak "Ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK'nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur" dedi.

YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu konuda AK Parti'nin tutumunun belirleyici olacağını vurgulayan Bahçeli, ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.

AF İSTEĞİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Bahçeli, AK Partililerin "Gündemimizde yok" dediği af teklifine ilişkin olarak da "Sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesini yaptı.

Çalışmaların olgunlaştığını ve Meclis açıldığında yasa teklifi olarak sunulacağını belirten Bahçeli, diğer partilerle de konunun paylaşılabileceğini ifade etti. Af teklifinin 'genel af' değil, infaz sürelerinde değişiklik içerdiğini, genel af gibi algılanmasının doğru olmayacağını kaydeden Bahçeli, "Meclis nasıl karar verirse… Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım" diye konuştu.

