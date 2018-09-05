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Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. İttifak konusunda "AK Parti'nin tutumu belirleyici olacak diyen Bahçeli, "İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir" dedi. Af konusunda da ısrarlı olduklarını belirten MHP lideri, af tekliflerinin 'genel af' değil, infaz sürelerinde değişiklik içerdiğini söyledi.

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam MHP Başkanlık Divanı'nda yerel seçimde ittifak ve af konusundaki tartışmaları değerlendirdi.

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Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Bahçeli, yerel seçimde ittifaka kapı aralayan çıkışına ilişkin olarak "Ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK'nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur" dedi.

YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu konuda AK Parti'nin tutumunun belirleyici olacağını vurgulayan Bahçeli, ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.

AF İSTEĞİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Bahçeli, AK Partililerin "Gündemimizde yok" dediği af teklifine ilişkin olarak da "Sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesini yaptı.

Çalışmaların olgunlaştığını ve Meclis açıldığında yasa teklifi olarak sunulacağını belirten Bahçeli, diğer partilerle de konunun paylaşılabileceğini ifade etti. Af teklifinin 'genel af' değil, infaz sürelerinde değişiklik içerdiğini, genel af gibi algılanmasının doğru olmayacağını kaydeden Bahçeli, "Meclis nasıl karar verirse… Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım" diye konuştu.

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Devlet Bahçeli af yerel seçim mart 2019 ak parti ittifak MHP

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
ŞER olan sensin terbiyesiz adam
Bu ülkenin başına gelmiş en büyük şer'in kendisi olduğunu biliyoruz. Dün tükürdüğünü bu gün yalayan, Dolar saklayan Milliyetçi, Milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla işbirliği yapmaktan çekinmeyen ne idüğü belirsiz bir şer odağıdır bu adam. İzmir iyi insanların elinde İstanbul Ankara da bu insanların eline idaresine geçecektir inşallah.
ben senin şer ittifakı dediğin partilerden birine oy verdim. siz çok hayırlı olduğuınuz iiçin enflasyon yuzde 20 lerde. dolar 7 euro 8 . siz çok hayırlısınız . kıyamadım size vermeye
ULAN SEN NE PİŞKİN BİR ADAMSIN.DÜNYADA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ NEREDE VAR UTAN MAZ HERİF.BU GETİRDİĞİNİZ UCUBE SİSTEM ZATEN TARTIŞMADANINDA ÖTESİNDE TÜRK DEMOK RASİSİÇİ UTANÇ KAYNAĞIDIR.BELEDİYELERİ DİĞER PARTİLER KAZANIRSA ŞER İTTİFAKI MI OLACA K REZİL HE RİF.ASILŞER İTTİFAKI ADI CUMHUR İÇERİĞİ ABUR CUBUR OLAN BİR YAPIDIR.ALLAH SANADA YALAKALIK YAPTIĞIN ZİHNİYETE DE MUTLAKA LAYIĞINIZI VERECEKTİR.ADAMIM DİYE GEZİYORSUN.SOYTARI HERİF
infaz sürelerinin kısalması demek, içeride cezası infaz edilenlerin affedilmesi demek değil mi sayın bahçeli? insanların aklıyla oynamayın. Ayrıca Sayın Reisimiz o konuda son noktayı koydu. AF YOK
Bahçeli bu masalları başkasına anlat ülkücülerin senin lafına itibar ettiği yok. Yıllarca sana boşuna oy verdik en büyük kazığı senden yedik.
şu dilinizdeki nefret söylemlerinden vazgeçin şer ittifakı felan ayıp ayıp
kapı kolu sarayın posta güvercini...
Bundan ne zaman kurtulcak ülke merak ediryum sesi çıkmıyor yurumeye takatı yok konuşuyor cekil kenara artık senden bir cacık olmayacak
yerel seçimkorkusu dağları sardı ittifaka ne gerek birleşin gitsin
yav senden iyi şer mi olur...bırakın artık şeytan dilini...
şer ittifakıymış ,seninkiler melek zaten ,nerde elinde tespihli bir kabadayı varsa belediye başkanı yapmıssın .alın bu ülkeyi başınıza çalın içine ettiniz zaten
MEMLEKETİN YÜZDE 80 İNE ŞER İTTİFAKI DİYOR AMCA .
ülkenin düştüğü durum ortada bir milliyetçi olarak koltuk sevdası olmamalı.hangi yönetim olursa ülke ve milletin bekası olmalı.Bu gidiş gidiş değildir sayın başkan.
hemen tartışmaya açmak için mi koltuk değneği oldun hayırdır sözde reis
Yahu mynet sizin şu haberleri veriş şeklinize sinir oluyorum.Ya editörünüzü değiştirin yada kurum içi Türkçe dil bilgisi eğitimi verin.
alaattin çakıcıyı serbest bırakın da af maf cıkmasın tek derdi bu devlet amcanın
birde EYT desen sakallarını kesecek sayın Bahçeli
hadi be bahçeli inşallah çıkacak bu af millet bi nefes alsın yazıktır insanlara insan şaşar beşer af çıksın
miliyetciyim diyen bir lider dusunun yine bu milletin insanlarina ser ittifaki diyebilsin...en koyu milliyetciyim ama mhp li olmak zorunda hic degilim...ozellikle bu adami milliyetci olarak gormuyorum
Tartışmak ile kavga etmeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Tartışmak : "belli bir konuda, karşılıklı olarak, birbirine karşıt görüşler öne sürüp bunları savunmak. " olarak değerlendirin. Tartışmaya açılmalıda zaten. Tartışmaktan neden korkuyorsunuz.
Senin iş neye dönmüş Sn. Bahçeli biliyormusun ? Bir yer de otururken bir dilenci gelir Allah Rızası için der; sen vermek istemezsin ama dilenci hala ısrar eder Allah Rızası için demeye. Adamların af veresi yok sen hala diretiyorsun Af Af Af....
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