Devlet Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

23 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere kadar İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek olan Alkan, İstanbul’da yaşayan Rizeliler ile bir araya gelerek seçim için destek isteyecek. Alkan’a bu ziyaretinde İl Yönetim kurulu üyeleri eşlik edecek. Rize’de 50 yıllık MHP tarihi boyunca Rize’de ilk kez ilçe belediye başkanlığı alarak başarılı il başkanları sınıfında yer alan Alkan’ın İstanbul seçimlerinde de Rizeliler üzerinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul’daki tüm Rizeliler ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini dile getiren Alkan “Rize’de yerel seçimlerde başarı sağladık ve 3 ilçede 3 hilal sancağını astık. Bizim için kazandığım Derepazarı, İkizdere ve Çayeli ilçeleri gelecek yerel seçimlerde referans olacak. Bize oy veren halkımızın ümitlerini Allah’ın izniyle boşa çıkartmayacağız. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi bizi bir evlat gibi görmüştür. Kendisi de bizim liderimiz, önderimiz ve babamızdır. Biz kendisinin fikirleri ile büyüyen bir kuşağız. Genel Başkanımız bizi yetiştirdi. Biz onun bize gösterdiği ufku görebiliyoruz. Üreten, eleştiren, geliştiren, muhasebe yapabilen bir ülkücü Türk gençliği yetişmeli. Türk milletine hizmet etmek bizim en büyük sevdamızdır. Bizim başka bir gayemiz yok. Genel Başkanımız bizi bu şiarla yetiştirdi. Dolayısıyla Genel Başkanımızı ziyaret ettiğimizde çok mutluydu. Çalışmak, didinmek bizim görevimizdi. Biz yine çalışmaya devam ediyoruz. Halkımız ile yine iç içeyiz. İnsanlarımıza bir şeyler anlatabilmeliyiz. Bu doğrultuda İstanbul’da gerçekleşecek seçimlerde de bizi yetiştiren Genel Başkanımıza ve bize yakışanı yapacak, sıkılmadık el, çalınmadık kapı, bu düzeni, tertibi anlatmadık vatandaşımızı, hemşehrimizi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.