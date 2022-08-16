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'Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak' iddiası sosyal medyada olay olmuştu! MHP'den çok sert sözler: 'Bir damlasını yutamaz'

16.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir televizyon programında canlı yayında ortaya atılan erken seçim iddiasına yanıt geldi! Gazeteci Barış Yarkadaş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sivas'ta erken seçim çağrısı yapacağını iddia etmişti. Bu iddia kulislerde gündem olmuştu. MHP cephesi; 'Yalanı avuç avuç içen gerçeğin bir damlasını yutamaz' diyerek iddiaları yalanladı.

'Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yapacak' iddiası sosyal medyada olay olmuştu! MHP'den çok sert sözler: 'Bir damlasını yutamaz'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Sivas şehrindeki mitinginde erken seçim için çağrı yapacağı iddia edilmişti. Çok konuşulan ve gündem olan erken seçim iddiasına MHP'den çok sert yanıt geldi! MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; iddianın sahibi Yarkadaş'ı 'asparagas haber tüketicisi' olarak nitelendirdi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI İDDİASINA YANIT GELDİ! 'YALANDA BOĞULUR'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Barış Yarkadaş'ın iddiasını yalanladı. Yalçın, ayrıca Barış Yarkadaş'a ekran yasağı uygulanacağını iddia etti.

İŞTE O TWEETLER

'CHP’de vekil iken yalan ve iftira müstahsili, gazetecilik ederken de asparagas haber tüketicisi olan Barış Yarkadaş, katıldığı bir TV programında yine mesleki ihtisasını konuşturmuş.

SEFA

'YALANI AVUÇ AVUÇ İÇEN, GERÇEĞİN BİR DAMLASINI YUTAMAZ'

Yarkadaş, Sayın Genel Başkanımızın 4 Eylül’de Sivas’tan erken seçim çağrısı yapabileceğini öne sürmüş. Yalanı avuç avuç içen, gerçeğin bir damlasını bile yutamaz. Sonunda, kendisi de ona inananlar da yalanda boğulur.

Bize medya çevrelerinden ulaşan son bilgilere göre, TV kanalları çalışanlarını boğulma tehlikesinden koruma kararı almış. Martavalcı Yarkadaş’a 4 Eylül’den itibaren ekran yasağı uygulanacakmış!'

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP erken seçim

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