'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası... Kabine belli oldu, Sinan Oğan'dan ilk açıklama geldi

Günlerdir merakla beklenen yeni kabine belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, iki isim haricindeki tüm bakanlar değişti. 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın yeni kabinede yer alacağıyla ilgili iddialar da son buldu.

SİNAN OĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Oğan, yeni kabinede yer almazken; bakanların belli olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Oğan, yeni kabine açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada "makam pazarlığı yaptı" iddiasının iftira olduğunun görüldüğünü savundu. Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"MAKAM PAZARLIĞIMIZ OLMAMIŞTIR"

"Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…"

"DEVLET BAHÇELİ'NİN ETKİSİ VAR"

Oğan'ın bakan olmamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sözcü TV canlı yayınına katılan 22. dönem AK Parti Milletvekili Emin Şirin, yaptığı açıklamada "Sinan Oğan'ın bakan olmamasında Devlet Bahçeli'nin etkisi var" diye konuştu.



