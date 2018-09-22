Devlet Bahçeli: İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştır -4

Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, Soçi mutabakatıyla İdbil'de yaşayan sivil halkın rahat bir nefes aldığını belirterek, "Sonunda ve şimdilik İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştır. PKK/YPG terör örgütlerinin Akdeniz'e şirret ve zehirli koridor açma emeli daha da zorlaşmış, daha da engele takılmıştır. Suriye'deki barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Kadın Kolları İstişare Toplantısı'nda konuştu. Devlet Bahçeli, Tahran Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi ve Türkiye'ye yönelik muhtemel bir göçün başlamasının önüne geçilmesi için yaptığı ateşkes çağrısının önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

"Kaldı ki, 20 Eylül 2018 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar da son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır" diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Gerek İdlib, gerekse de Suriye'nin diğer bölgelerinde yapılan operasyonlarda sivil halkın can güvenliğinin korunması, Türkiye'nin hazmedemeyeceği göç dalgasının önüne geçilmesi acil bir ihtiyaçtır. Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemeyecektir. Buna ne ekonomik imkanlarımız, ne de sosyal bünyemiz ve nüfus bütünlüğümüz cevap veremeyecektir. Ülke olarak arzumuz Suriye'de bulunan diğer ülke güçlerinin aynı hassasiyeti göstermesi ve Türkiye'yi anlamalarıdır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya gelmiş ve İdlib konusunu görüşmüşlerdir. Bu görüşmeden çıkan mutabakat hem ülkemiz, hem de bölgemiz açısından memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. İdlib çatışmasızlık bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulması hususunda Rusya Federasyonu ile varılan uzlaşma, müspet bir sonuçtur. İdlib'de oluşturulan 20 kilometrelik güvenli bölge, Suriye'den gelebilecek muhtemel göç dalgasını kaynağında engellemiş ve İdlib halkının huzuru için kapı aralamıştır. Sonunda ve şimdilik İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştır. Görünen budur. PKK/YPG terör örgütlerinin Akdeniz'e şirret ve zehirli koridor açma emeli daha da zorlaşmış, daha da engele takılmıştır. Suriye'deki barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır."