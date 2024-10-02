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  4. Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasında gündem olan diyalog! 'Bu dönemde birikiminize çok önemli ihtiyaç var'

Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasında gündem olan diyalog! 'Bu dönemde birikiminize çok önemli ihtiyaç var'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.10.2024 22:27
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diyaloğunun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı konuşma da gündem oldu. Daha önce 'Serok Ahmet' diyerek eleştirdiği Davutoğlu'na Bahçeli, "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var" dedi.

Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasında gündem olan diyalog! 'Bu dönemde birikiminize çok önemli ihtiyaç var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce 'Serok Ahmet' diyerek eleştirdiği eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile TBMM'deki diyaloğu gündem oldu.

Filistin konusunda Devlet Bahçeli, Davutoğlu'na "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." dedi.

ÖZEL İLE DE DİYALOĞU GÜNDEM OLMUŞTU

Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de diyaloğu dikkat çekmişti. Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" sözlerine CHP Genel Başkanı Özel, "Herkes doğru bildiğini söylüyor, önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek" karşılığını verdi.

Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında 'siyasi söylem' sohbeti! "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında 'siyasi söylem' sohbeti! "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah"
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli MHP gelecek partisi
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