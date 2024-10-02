Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasında gündem olan diyalog! 'Bu dönemde birikiminize çok önemli ihtiyaç var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce 'Serok Ahmet' diyerek eleştirdiği eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile TBMM'deki diyaloğu gündem oldu.

Filistin konusunda Devlet Bahçeli, Davutoğlu'na "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." dedi.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG!



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında dikkat çeken diyalog



"Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var" pic.twitter.com/O3hn2tazt0 — Mynet (@mynet) October 2, 2024

ÖZEL İLE DE DİYALOĞU GÜNDEM OLMUŞTU

Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de diyaloğu dikkat çekmişti. Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" sözlerine CHP Genel Başkanı Özel, "Herkes doğru bildiğini söylüyor, önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek" karşılığını verdi.