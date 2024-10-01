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Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında 'siyasi söylem' sohbeti! "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah"

01.10.2024 22:46
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kısa süre sohbet etti. Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" sözlerine CHP Genel Başkanı Özel, "Herkes doğru bildiğini söylüyor, önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek" karşılığını verdi.

Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında 'siyasi söylem' sohbeti! "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah"

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki yeni yasama yılı resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli ile sohbet etti. Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor, siyasetin gereği olarak." dedi.

Özel ise Bahçeli'ye, "Celal (Adan) Bey gibi dostlarımız duygularımızı biliyor. Herkes doğru bildiğini söylüyor, önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek. Hürmet ederim." karşılığını verdi.

ÖZEL'DEN SOHBET SONRASI AÇIKLAMA

Özel, Bahçeli'yle sohbetine ilişkin gazetecilerin "Bir kırgınlık var mı?" sorusu üzerine, siyasette kişisel kırgınlıkları sürdürmenin, o partinin mensuplarına haksızlık olacağını söyledi. Özel, "Geçmişte DEM Partililerin hatırını soruyoruz diye bizi eleştirenler oluyordu. Ben 'Bu milletten, bu halktan oy alan her parti kıymetlidir' diyordum. O yüzden Devlet Bey'in bugünkü ifadeleri ağırdı, ben de gerekli cevabı verdim. Kendisi 'Birbirimizi kırmıyoruz umarım, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor' dedi. Ben de 'Celal Bey de bilir, hepimiz doğru bildiğimizi söyleriz ama nezaketten taviz vermeyiz' dedim. Sonrasında karşılıklı selam, saygı, ayrıldık. Doğrusu budur, bir adım geri atmam ama nezaketi de elden bırakmayız." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Özgür Özel
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