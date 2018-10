Devlet Bahçeli, İstanbul'da bu iki ilçeyi istiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimde yapılacak ittifaka ilişkin açıkladığı 'siyasi kombin' modelinin detayları netleşiyor. Bahçeli'nin açıkladığı modele göre, ittifakta aday olacak isimlerin her iki partinin de tabanına hitap etmesi gerektiği değerlendiriliyor. Modelde özellikle il belediye başkanlık adaylarında AK Parti ile MHP arasında siyasi uzlaşmanın sağlanması için her iki partinin de itiraz etmeyeceği adayların çıkarılması öngörülüyor. Mahalli seçimde önemli bir diğer nokta olan ilçe belediye başkanlıklarında da bir formül uygulanacak. Buna göre, hangi partinin oyu yüksekse, belediyenin o partiye bırakılmasının önü açılabilecek. Modele göre ayrıca, her parti kendi belediye meclis adaylarını, parti amblemi altında belirleyecek.

MHP ile AK Parti heyetleri görüşmelerini sürdürürken, önümüzdeki dönemde her iki parti de "görüşmelerde 24 Haziran seçim sonuçları mı, 2014 yerel seçim sonuçları mı" dikkate alınacağını kararlaştıracak. MHP'nin 2014 yerel seçim sonuçlarının dikkate alınmasını istediği öğrenildi.