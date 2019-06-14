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Devlet Bahçeli İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 20:01 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla İstanbul'a geldi İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı.

Devlet Bahçeli İstanbul'da

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla İstanbul'a geldi
İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı. Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bahçeli'yi burada İstanbul milletvekilleri ve il yöneticileri karşıladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul il binasında partililerle yapacağı toplantının ardından özel bir TV kanalında programa konuk olacak.

(FOTOĞRAF)

Devlet Bahçeli İstanbul'daDevlet Bahçeli İstanbul'da

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