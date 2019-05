Devlet Bahçeli: “İstanbul’un hak eden ve ehil ellerce yönetilmesi hayat memat meselesidir”

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin ve İstanbul’un istikbalini güvenceye almak mecburiyetindeyiz. İstanbul’un hak eden ve ehil ellerce yönetilmesi geldiğimiz bu aşamada hayat memat meselesidir. Oy çalan her şeyi çalar, sandıkta hile yapan İstanbul’un istikbalini karartır. Oy hırsızlarını bulup adalete teslim etmek, en başta sorumlu makamda bulunanlar için namus ve haysiyet borcudur” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatı tarafından İstanbul’da özel bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Ezanın okunmasıyla oruçların açılmasının ardından Devlet Bahçeli, salonda bulunanlara hitap ederek, İstanbul seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İftar programında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin ve İstanbul’un istikbalini güvenceye almak mecburiyetindeyiz. Birlik, dirliğimize, bekamıza sahip çıkmalıyız. Bunu yaparken ahlaki ilkelerimize tutarlı hayat çizgimize, yüksek ülkülerimize sağlım tutunmak ve sadık kalmak zorundayız. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip insan için faydalı 3 şeyden bahsetmiştir. Bunlardan birincisi Erdem, ikincisi utanma, üçüncüsü ise doğruluktur. Yine büyük düşünürümüz asırlar öncesinde yöneticilerin akıllı bilgili, adil soylu haya sahibi, yumuşak huylu, merhametli, gözü tok, sabırlı, alçak gönüllü ve sakin tabiatlı olmalarını tavsiye etmiştir. Tamda bu güne uyacak derin ikaz ve tespiti yaşadığı dönemde dile geçirmiştir. Doğru yap, doğru söyle, doğruyu gizleme ancak gammaz olma dedikodu yapma temiz olan kendini temiz tutar. Temiz olanlar temizleri tutar, İstanbul tertemiz vicdanlara emanet edilmelidir. İstanbul şaibesiz, şüphesiz, lekesiz bir iradeyle yükselecektir. Erdemden uzaklaşmış utanma duygusundan mahrum kalmış doğruluğu kaybolmuş siyasilerin ihtiras sahiplerinin, Balasagunlu Yusuf’un hikmet dolu duyuş ve seslenişinden ders almalıdır. Milliyetçi Harekat Partisi bedeli ne olursa doğru söylemiş, doğru bir siyaset takip etmiştir. Bir yanda erdemli olduk, diğer yanda engelleri aştık. Bir yanda sükut kadar kimsesiz, diğer yanda çığlık kadar hür olduk. Bir yanda mazlumların umudu, bir yanda zalimlerin korkulu rüyası haline geldik. İnançlarımızdan taviz vermeden iddialarımız sancağından tuttuk. Her rüzgara yelken açacak kadar tarihsel yörüngemizden kopmadık. Her gürültüye pabuç bırakacak kadar ters düşmedik. Cumhurla cumhuriyeti kaynaştıran, hak ile haklıyı buluşturan milletle milliyetçiliği kucaklaştıran tarihsel ve yüksek bir şuurun bugünkü temsilcileriyiz. Yolumuza cumhur ittifakı olarak devam ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki gönülleri birleşenler Cumhur İttifakı diyor. Haktan, hakikatten yana olanlar Cumhur ittifakıyla doğruluyor. Vatan, bayrak, millet sevgisinde eriyenler Cumhur İttifakıyla geleceği kavrıyor. Allah aşkıyla yanan yürekler Cumhur İttifakıyla umutlanıp ufuk ötesine bakıyor” dedi.