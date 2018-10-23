Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada Cumhur ittifakıyla ilgili 'Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır' diyerek AK Parti'ye kapılarını kapattı.

Devlet Bahçeli, 'Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır' diye konuştu.

Gelişme gündeme bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcıları da bu olaya kayıtsız kalmadı. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar;



