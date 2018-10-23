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Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada 'İttifak arayışımız kalmadı' sözleriyle Cumhur İttifakı'na son verirken, gelişme sosyal medyayı da resmen salladı. İşte Bahçeli'nin ittifak çıkışıyla ilgili yorumlardan bazıları...

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada Cumhur ittifakıyla ilgili 'Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır' diyerek AK Parti'ye kapılarını kapattı.

Devlet Bahçeli, 'Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır' diye konuştu.

Gelişme gündeme bomba gibi düşerken, sosyal medya kullanıcıları da bu olaya kayıtsız kalmadı. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar;

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