HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu

Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu

15.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
NATO'daki görüşmeler yeniden başlıyorNATO'daki görüşmeler yeniden başlıyor
26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izni

Adalet Bakanlığı'ndan Ankara Barosu hakkında soruşturma izni

NATO'daki Türkiye-Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor

NATO'daki görüşmeler yeniden başlıyor

Son dakika! Ereğli'de yolcu otobüsü devrildi

Ereğli'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Adalet Bakanlığı personellerinin aşı olma sırası 2021... İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu

Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu

Zabıtaların aşı olma sırası 2021... İşte özel güvenlik ve zabıtaların aşı olma sırası! Belediye çalışanları ne zaman aşı olacak?

Zabıtalar ne zaman aşı olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.