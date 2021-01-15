Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/TtbmfDXNIx — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 15, 2021



