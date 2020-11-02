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'Devlet Bahçeli koronavirüs oldu' iddiası olay yarattı! MHP'den açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2020 10:33 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada koronavirüse yakalandığı iddiaları dolaşırken Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" açıklaması yaptı.

'Devlet Bahçeli koronavirüs oldu' iddiası olay yarattı! MHP'den açıklama geldi

Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını, bazı siyasi isimlere de bulaştı. Sosyal medyada da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

'KESİNLİKLE YALAN'

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter'dan paylaştı: Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan 'Bahçeli covid oldu' söylentisini sordum, 'Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi' dedi.

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