Devlet Bah\u00e7eli, "Mazbatay\u0131 stadyuma ta\u015f\u0131mak, taraflar aras\u0131ndaki rekabeti siyasi d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011fa d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek i\u00e7in ekilen bir tohumdur. Bundan belediye ba\u015fkan\u0131 olmaz."PARTNERKimin akl\u0131na gelirdi? Yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce...\u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Soyer: K\u00f6rfez y\u00fcz\u00fclebilir hale gelecekAK Parti \u0130zmir\u2019de temay\u00fcl yoklamas\u0131 ba\u015flad\u0131