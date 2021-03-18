HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Devlet Bahçeli, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşuyor

Devlet Bahçeli, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşuyor

18.03.2021 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Devlet Bahçeli, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşuyor.

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Tek aday olan Devlet Bahçeli, 10. kez genel başkan seçilecek.

Kurultayın açılış konuşması yapan Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

Mart ayının 18'inde, yani bugün, Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşımızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, milletin iradesiyle, ülkücü ömürlerin ihlasıyla, 13. Olağan Büyük Kurultayımızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk Milleti'yiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz.

Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Kovid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Kovid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun.

Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Kılıçdaroğlu'ndan "18 Mart" mesajıKılıçdaroğlu'ndan "18 Mart" mesajı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan "18 Mart" mesajı

Son Dakika: MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay heyecanı!

MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay heyecanı!

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye Gergerlioğlu telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye Gergerlioğlu telefonu

BBP Genel Başkanı Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Kapatma davasının ardından HDP MYK yarın olağanüstü toplanacak

HDP MYK yarın olağanüstü toplanacak

Meclis'te yüksek tansiyon! AK Parti'li Alpay Özalan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı

Meclis'te yüksek tansiyon! Özalan, Gergerlioğlu'nu dışarı çıkarmak istedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.