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Devlet Bahçeli: "Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerinde kazandığı belediyelere teşekkür ziyaretlerine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kütahya’da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.Bahçeli, Türkiye’ye teslimatı başlayan S-400’ler ile ilgili, "Milli Güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz" dedi.31 Mart seçimlerinde 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazanan MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, yeni kazandığı belediyelere teşekkür turlarına Söğüt’ten başlamıştı.

Devlet Bahçeli: "Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz"

31 Mart seçimlerinde kazandığı belediyelere teşekkür ziyaretlerine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kütahya’da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, Türkiye’ye teslimatı başlayan S-400’ler ile ilgili, "Milli Güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz" dedi.
31 Mart seçimlerinde 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazanan MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, yeni kazandığı belediyelere teşekkür turlarına Söğüt’ten başlamıştı. Devlet Bahçeli ikinci durağı olan Kütahya’da vatandaşlara hitap etti.
Burada yaptığı konuşmada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, Rusya’dan alınan ve teslimatı başlayan S-400’ler ile ilgili olarak, "Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasında memnunuz" diye konuştu.

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Bahçeli'den S-400 açıklamasıBahçeli'den S-400 açıklaması
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