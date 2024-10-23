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Devlet Bahçeli, Müsavat Dervişoğlu'nun attığı ipi istedi! Makam odasına asacak

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
23.10.2024 11:44
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına çok sert bir tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye seslenen Dervişoğlu, "Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız" diyerek kürsüden ip attı. Bu gelişmenin ardından MHP liderinin, Dervişoğlu'nun attığı ipi İYİ Parti'den istediği ve o ipi makam odasına asacağı iddia edildi.

Devlet Bahçeli, Müsavat Dervişoğlu'nun attığı ipi istedi! Makam odasına asacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında siyaset gündemini değiştiren bir açıklamada bulundu. Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısında bulundu.

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Bahçeli'nin bu çağrısı bazı kesimlerin tepkisini çekerken, bazı kesimlerden de destek buldu. İYİ Parti'nin bu tutum karşısında nasıl bir tepki göstereceği ise merak konusu oldu.

DERVİŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ! KÜRSÜDEN İP ATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada çok sert ifadeler kullandı. Dervişoğlu'nun konuşmasının en dikkat çeken bölümü ise kürsüden ip attığı bölüm oldu. İYİ Parti lideri, "Öcalan’ı asamadınız ama bu milletin hayallerini astınız" diyerek kürsüden ip attı.

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BAHÇELİ İPİ İSTEDİ, ODASINA ASACAK

Yaşanan bu gelişmenin ardından BENGÜ TV'de dikkat çeken bir iddiaya yer verildi. MHP lideri, Dervişoğlu'nun attığı ipi İYİ Parti'den istedi. Bahçeli'nin bu ipi odasına asacağı öne sürüldü.

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"MAKAMINA ASACAĞINI ÖĞRENDİK, ORADA DA TUTACAK BU İPİ"

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Kaya katılığı canlı yayında Bahçeli’nin ipi istediğini şu sözlerle aktardı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lider Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı ile ilgili kendi değerlendirmelerini yaptı ama orada bir de göndermesi vardı. Bahçeli’nin Erzurum’da mitingde yaptığı ve terörist başına yönelik işte ip mi bulamadınız alın o zaman diyerek meydana fırlattığı bir ip vardı. Ona gönderme yaparak grup toplantısında eline yine bir ip, "yağlı urgan" dediğimiz o ipi Devlet Bahçeli’ye işte ‘alın o zaman bunu siz de başınızın ucuna asın’ diye bir atmıştı.
Bu açıklamanın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli İYİ Parti grubundan Müsavat Dervişoğlu’nun atmış olduğu o ipi istedi. Ve o ipi aldıktan sonra da Genel Merkez'deki makamına asacağını öğrendik. Orada da tutacak bu ipi. Bu bilgi de önemliydi"

Kürsüden ip attı: Öcalan'ı asamadınız milletin hayallerini astınız! Kürsüden ip attı: Öcalan'ı asamadınız milletin hayallerini astınız!
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Anahtar Kelimeler:
pkk Devlet Bahçeli MHP İYİ Parti Abdullah Öcalan müsavat dervişoğlu
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