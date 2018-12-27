HABER

Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 15:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanlığı görevine atandığında hediye ettiği Kuran-ı Kerim, silah ve Türk Bayrağı'nın fotoğrafı ortaya çıktı.

Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldiği toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanı olduğunda Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve altın kaplama tabanca hediye ettiğini hatırlatıp, "Hulusi Akar Paşa Kuran'a, bayrağa, silaha sahip çıkmıştır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Akar'ın Bahçeli'nin hediye ettiği silahı kaybettiğini ileri sürerek, "Hulusi Akar, darbeden sonra verdiği şikayet dilekçesi ve mahkemeye yolladığı ifadesinde, Bahçeli’nin kendisine hediye ettiği silahın darbe gecesi kaybolduğunu söylüyor. Hulusi Akar, verdiğin silaha sahip çıkamamış, inşallah diğer verdiğin hediyelere de sahip çıkamadığını önümüzdeki günlerde tecrübe etmeyiz" diye konuştu.

HEDİYENİN FOTOĞRAFI

Devlet Bahçeli'nin, Genelkurmay Başkanı olduğunda Akar'ı ziyaretinde hediye ettiği Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve tabancanın fotoğrafı ortaya çıktı. Hediyenin üzerinde, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı tebrik ziyaretleri anısına' ifadesi yer aldı.

bahcelinin-akara-hediye-ettigi-tabancanin-fotografi_1159_dhaphoto1

Devlet Bahçeli'nin hediyesi, Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makam odasında görüntülendi.

hulusi-akar-foto-anadolu-ajansi_16_9_1545911709-880x495

DHA

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Şanlıurfa’da sağanak sele neden olduŞanlıurfa’da sağanak sele neden oldu
Başına miğfer vurulan askerin ölümünde, astsubaya 10 yıl hapis istemiBaşına miğfer vurulan askerin ölümünde, astsubaya 10 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Hulusi Akar silah

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
işte sizin din anlayışınız bu kadar sahte....Allah C.C ve onun o eşsiz isminin yanına öldürmeyin diye emrettiği insan öldüren alet...mynet sende sansürle hadi ....
@omer_ali_1990 ne dangalakça bir yorum.. adam silahı alıp insan mı öldürmüş.. kitapta canına namusuna el uzatan olursa öldürebilirsin de der.. ortada bir şey olmadan velveleye vermeye bayılır senin gibi dangalaklar
inşallah sahip çıkmıştır.
İyi etmiş.. Şu memleketin tartıştığı konulara bak..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Süleyman Soylu'dan yeni mezun özel harekat polislerine: Silahın gücüne asla kapılmayın

Soylu'dan dikkat çeken sözler: Asla silahın gücüne kapılmayın!

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.