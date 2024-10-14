Devlet Bahçeli'nin gençlik ve çocukluk fotoğrafları gündem oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı kitaplaştırıldı ve "Bahçeli'nin yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" adıyla okuyucuların beğenisine sunuldu.

EL YAZISIYLA NOT DÜŞTÜ

Kitap, bakanlıklara Devlet Bahçeli'nin imzası ve özel notuyla hediye edildi. Bahçeli'nin kitabın içerisine düştüğü notta ise şu ifadeler yer aldı:

"İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyar, daha bahadırı olmayacaktır."

ERDOĞAN'A DA HEDİYE ETMİŞTİ

Devlet Bahçeli, 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, basına kapalı yapılan görüşmede gündeme ilişkin önemli konuların ele alınması beklenirken, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı kitabı hediye etmişti.

GENÇLİK FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin, kitapta çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları ilgi çekti.