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  4. Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarına başlayacağı tarih belli oldu

Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarına başlayacağı tarih belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle TBMM'deki grup toplantılarına ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarına başlayacağı tarih belli oldu.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarına başlayacağı tarih belli oldu

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin TBMM grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.

BAHÇELİ'NİN GRUP TOPLANTILARINA BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
14 ocak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı

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