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Devlet Bahçeli'nin kürsüden verdiği '6-9 rakamı' örneği gündem oldu! 'Geççek' şarkısı olay olan Tarkan'a destek verdi

22.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’teki grup toplantısında verdiği '6-9 rakamı' örneğiyle dikkat çekti. "Bizim 6'ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9'a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır" diyen Bahçeli, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Tarkan'ın şarkısının muhalefet tarafından bilerek çarpıtılmak istendiğini savunan MHP lideri, "Kıl Oldum Abi, Başkası Olma Kendin Ol şarkılarına kulak versinler" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Baçeli Meclis’teki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptığı açıklamada "6-9 rakamı" örneği ve Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' isimli şarkının muhalefet tarafından istenerek çarpıtıldığını ve algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen MHP lideri Bahçeli meselenin bakmak değil görmek olduğunu belirtti. Bahçeli'nin 6 rakamı ile muhalefete yaptığı gönderme ise çok konuşuldu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN 'GEÇÇEK' AÇIKLAMASI

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili yaptığı açıklamada Bahçeli "Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan, bir şarkı yazıp bunu seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadalu'ya yakın bir şiveyle söylüyor. Elbet geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, dertler bitecektir." diye konuştu.

TARKAN GECEK

"'KIL OLDUM ABİ ŞARKISINA KULAK VERSİNLER'"

Tarkan'ın koronavirüsü kastettiğini söylemesine rağmen ısrarla farklı anlam çıkaranlara seslenen Bahçeli, "Hayır diyorlar sen iktidarı kastettin. Fitne yayıyorlar, ayıptır ayıp. Bu saptırmanın kime ne faydası vardır. İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı. Velevki iddialar doğru olsun iktidar bir şarkıyla yıkılamaz. Bu tekerlek, bu tümsekte kalamaz. Tarkan'dan muhalif figür elde etmek isteyenler Kıl Oldum Abi, Başkası Olma Kendin Ol şarkılarına kulak versinler." açıklamasında bulundu.

6-9 RAKAMLI ÖRNEK

MHP lideri Bahçeli '6-9 rakamı' örneğiyle muhalefete de göndermede bulundu. Meselenin bakmak değil görmek olduğunu belirten Bahöçeli "6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. Terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil görmektir. Görüleni tüm berraklığıyla görmektir.

BAHCELI

"6'YI ÇEVİRİP 9'A BAKINCA GÖRDÜĞÜMÜZ..."

Biz 6'ya bakınca gördüğümüz 6 oktur. Yuvarlak masa çerevesinde kurulan tuzaktır, kumpastır. Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir.

6'yı çevirip 9'a bakınca gördüğünüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunlarının süratle geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı'nın 2023'te açık ara öne geçeceğinin simgesidir." dedi.

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