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Devlet Bahçeli’nin maaşı ne kadar? Devlet Bahçeli ne kadar bağış yapmış oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na MHP lideri Devlet Bahçeli de destek verdi ve 5 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Peki Devlet Bahçeli’nin maaşı ne kadar yeni kampanyaya ne kadar bağışlamış oldu?

Devlet Bahçeli’nin maaşı ne kadar? Devlet Bahçeli ne kadar bağış yapmış oldu?

Koronavirüs insan sağlığı aldırmaya zorladığı önlemler nedeniyle ekonomik düzeni de bozuyor. Koronavirüsün ekonomik etkileri ile savaşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası’nı başlattı ve 7 aylık maaşını bağışladı. MHP lideri Devlet Bahçeli de kampanyaya 5 aylık maaşı ile destek olacağını açıkladı. Peki Devlet Bahçeli’nin maaşı ne kadar yeni kampanyaya ne kadar bağışlamış olacak?

DEVLET BAHÇELİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

“Huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız” mesajı ile 5 aylık maaşını bağışlayacağını açıklayan Devlet Bahçeli 25 bin milletvekili maaşı alıyor. 5 aylık maaşı olan bağış bedeli de 125 bin TL oluyor.


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