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Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını eleştirmişti! MHP'li Oğuzhan Güngör görevden alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.10.2024 14:21
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısını eleştiren MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, görevden alındı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Güngör, "Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını eleştirmişti! MHP'li Oğuzhan Güngör görevden alındı

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör görevden alındı. Söz konusu kararın kendisine tebliğ edildiğini duyuran Güngör, "Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Güngör'ün açıklamaları şöyle;

"Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur.

Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır.

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Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör’ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti'nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum.

Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk Milliyetçisi’ne ilham veren fikriyatın temeli budur.

Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ’dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz."

BABASI PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Oğuzhan Güngör’ün babası MHP eski İçel Milletvekili Ali Güngör, Öcalan’ın idamının ve af tartışmalarının yaşandığı günlerde Bahçeli’nin yüzüne yaptığı konuşmanın ardından partiden ihraç edilmişti.

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OĞUZHAN GÜNGÖR DE BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör ise Bahçeli için isim vermeden şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bebekleri katleden yenidoğan çetesine nazire yaparcasına en büyük bebek katilinin Gazi Meclisimizde muhatap alınmasını izleyecek kadar çaresiz de cesaretsiz de değiliz! Biz bu davanın sahipleri buna izin vermeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Abdullah Öcalan
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