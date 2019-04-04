Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin yankıları devam ederken, MHP Lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yeni seçim önerisi' de konuşulmaya başlandı. Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, seçim sonucu henüz netleşmeyen İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinde Cumhur İttifakı’nın ortakları AK Parti ve MHP’nin kazanması yeni bir sorunu da beraberinde getirdi. İstanbul ve Ankara’da seçimi CHP’nin kazanması durumunda, belediye meclisinde AK Parti’nin çoğunluk olması nedeniyle krizlerin yaşanması beklenirken MHP lideri Bahçeli’den bir sistem önerisi geldi. Bahçeli’nin, ‘Büyükşehirleri seçelim, o da ilçe belediye başkanlarını seçsin’ önerisiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. MHP kurmayları, Bahçeli’nin Büyükşehir yasasıyla ilgili önerisinin AK Parti ile MHP arasında oluşturulan milli mutabakat komisyon çalışmalarında gündeme geldiği belirtiliyor. Büyükşehir yasasıyla ilgili görüşmeler sırasında her iki partinin kurmaylarının da çalışmalar yaptığı, daha sonra rafa kaldırıldığı aktarılıyor. AK Parti ile MHP’nin yaptığı çalışmalar sırasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir yasasından vazgeçildiği ifade ediliyor. Bahçeli’nin önerisinin ardından AK Parti ve MHP kurmaylarının, daha önce rafa kaldırılan Büyükşehir yasasıyla ilgili çalışmalarını yeniden başlattığı öğrenildi. 2023 hedeflerine odaklanan AK Parti ve MHP kurmayları yeni bir seçim yasası hazırlamak için düğmeye bastı. Hazırlanacak yasayla bütün seçim yasalarının tek bir çatı altında toplanması planlanıyor.