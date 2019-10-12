Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Yalçın, Bahçeli'nin Pazartesi gününden itibaren MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başlayacağını duyurdu. Yalçın'ın açıklaması şöyle;

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.





