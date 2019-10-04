HABER

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan son bilgiyi açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabından paylaştı. Hastaneyle irtibata geçtiğini söyleyen Tayyar, "Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır" dedi.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan son bilgiyi açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu spekülasyonlara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Bahçeli, hastanede kısa süreli bir tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekildi.

Rahatsızlığının sürmesi nedeniyle TBMM açılışına katılamayan Bahçeli'nin yeniden hastanede tedaviye alınmasıyla birlikte sağlık durumunun kötü gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, haberlere ateş püskürdü ve Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

'DURUMU ÇOK İYİ'

Bahçeli'nin son durumunu ise AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar Twitter sayfasından duyurdu.

Tayyar, "Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP lideri Bahçeli’nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerine yer verdi.

SAMIL TAYYAR

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozduİttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndüKılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP sağlık Şamil Tayyar

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Abdullah Avcı maç sonu patladı! Olay sözler

Abdullah Avcı maç sonu patladı! Olay sözler

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Diğer Haberler
CHP-İYİ Parti ittifakında kriz mi var? Meral Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! O alanlar endüstri bölgesi ilan edildi

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Kılıçdaroğlu: Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var

Kılıçdaroğlu: Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var

AK Parti'nin 'yerel yönetimler yasa taslağı' hazır

AK Parti'nin 'yerel yönetimler yasa taslağı' hazır

Son dakika! İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.