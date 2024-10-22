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Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası yeni gelişme! MHP'ye geçmek için başvuruda bulundular: 'Bu iddia önemli bir yerden'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.10.2024 19:29
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' ile ilgili yaptığı çıkış Türkiye'de en çok tartışılan konu oldu. "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" sözlerinin yankıları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'de 15 milletvekilinin MHP'ye geçmek için harekete geçtiği aktarıldı. Söz konusu gelişmenin Bahçeli'nin konuşması sonrasında olduğu ifade edildi.

Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası yeni gelişme! MHP'ye geçmek için başvuruda bulundular: 'Bu iddia önemli bir yerden'

Türkiye bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı 'Öcalan' çıkışını konuşuyor. Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

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MHP'YE GEÇMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

EKOL TV'de dikkat çeken bir haber yer aldı. İYİ Parti'de 15 milletvekilinin MHP'ye geçmek için talepte bulunduğu belirtildi. Sunucunun "Bahçeli'nin konuşmasından sonra mı oldu?" sözlerine muhabir, "Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre yeni bir gelişme olarak biliyoruz" dedi.

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İşte EKOL TV muhabirinin açıklamaları:

"BU İDDİA ÖNEMLİ BİR YERDEN GELDİ"

"Kulisler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında da hareketlendi. Siyasette yeni gelişmeler yaşıyoruz. Bizim endindiğimiz bilgiye göre İYİ Parti'de 14-15 vekilin, MHP'ye geçme yönünde bir talebi olduğu belirtiliyor. Bu iddia önemli bir yerden geldi. Bize gelen bilgiye göre muhtemel partinin önemli isimleri de var. Daha önce istifa etmiş milletvekilleri de var. Bunlardan bir tanesi Dursun Ataş. Geçtiğimiz haftalarda Ataş istifa etmiş ve ne olacağı bilinmiyordu. Bir partiye katılıp katılmayacağı kulislerde çokça tartışılıyordu. Şimdi MHP kendisine gelen bu talepleri değerlendirme aşamasında diyelim.

"YENİ BİR GELİŞME OLARAK BİLİYORUZ"

- Bahçeli'nin konuşmasından sonra mı oldu?

Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre yeni bir gelişme olarak biliyoruz. İYİ Parti'den 14-15 vekilin geçme talebinde bulunduğu, bunların bir kısmının 'acaba AK Parti'ye geçmesi daha mı önemli olur' şeklinde değerlendirildiği ifade ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP İYİ Parti
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