Devlet Bahçeli öldü mü? MHP lideri vefat etti yalanı ortalığı karıştırdı

Son Dakika sosyal medyada bir yalan daha! Gece yarısı MHP lideri Devlet Bahçeli vefat etti, Devlet Bahçeli öldü haberleri sosyal medyayı karıştırdı. Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?

Son Dakika MHP lideri Devlet Bahçeli öldü mü?

11 Nisan 2020 Cumartesi gecesi Türkiye Sokağa Çıkma Yasağıyla uğraşırken, sosyal medya da bu sefer MHP lideri Devlet Bahçeli öldü yalanı dolaşmaya başladı. Öyle büyük sayfalardan yalan haber paylaşıldı ki vatandaşlar ve sevenleri sağlık durumunu merak eder oldu. Peki Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu nasıl?



Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?



Sosyal medyada yayılan Devlet Bahçeli öldü, Devlet Bahçeli vefat etti haberleri tamamen yalandır. MHP liderini sevmeyen hesaplar tarafından yayınlanmış haber gerçeği yansıtmamaktadır. MHP liderinin sağlık durumu oldukça iyidir.

Sosyal medya yalanı Devlet Bahçeli öldü haberlerine itibar etmeyin.

