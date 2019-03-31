Devlet Bahçeli oyunu kullandı! Şaşırtan soru

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı.

Bahçeli, 'İlk kez MHP dışındaki bir adaya mı oy vermiş oldunuz?' sorusunu yanıtladı.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Bahçeli, basın mensuplarının "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy vermiş oldunuz?" sorusunu da "Cumhur İttifakı'nın adayına oy verdim" diye yanıtladı.

Bahçeli yaptığı açıklamada "Yoğun bir çalışma döneminden sonra bütün siyası kuruluşlar ellerinde çabayı gösterdiler. Olgunluk içinde bir seçim oldu" dedi.

