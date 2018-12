Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa'yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. Adalet Bakanlığı'nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK'yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri öncesi yeşeren ve yükselen tehdit dalgası" başlığıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

Bahçeli, yerel seçim ve gündeme ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk milleti bugüne kadar maruz kaldığı çetin imtihanlardan alnının akıyla çıkmış, zorlu ve zorba kuşatmaları eşsiz iradesiyle, emsalsiz imanıyla bertaraf etmiştir. Tarihin her döneminde sahneye çıkan kirli hesap sahipleri, sahaya sürülen karanlık senaryo failleri eninde sonunda mahcup ve mağlup edilmişlerdir. Aziz milletimizin bilhassa Lale Devri'nden bu tarafa aradığı, Tanzimat'tan itibaren arzuladığı, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar hasretini çektiği, Mütareke ve Milli Mücadele Dönemleriyle birlikte heyecanla bekleyip Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandırdığı istikrarlı, ilkeli ve istiklal içindeki yükseliş çabaları her seferinde engellerle karşılaşmıştır. İç barış ve huzur ortamını bozmak, milli beka duruşunu kırmak, milli birlik ruhunu karartmak maksadıyla sürekli denemeler yapılmış, sürekli tuzaklar kurulmuştur. Türk milletini boğma tertipleri, kriz ve kaosa bulama teşebbüsleri hiç eksik olmamış, hiç ara vermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci tedavüldeki düşmanca emellere elbette devasa bir cevap niteliği taşımış, muhasım ve müfsit odaklara ağır bir darbe indirmiştir. Meydanlarda kaybettiklerini masalarda bulmaya çalışan emperyalist çevreler her defasında aziz milletimizin mukavemeti çok üst düzeyde olan muazzam cesaret ve feragatiyle yüzleşmek durumunda kalmışlardır. Cumhuriyet tarihi boyunca maalesef; ekonomik krizler, toplumsal gerilimler, darbeler, ideolojik ve siyasi kutuplaşmalar, dış müdahaleler, vesayetçi mücadeleler, statükodan beslenen sert münakaşalar hem milli huzuru gölgelemiş, hem de milli istikbali perdelemiştir. Bunun yanında terörizmin amansız saldırıları, aralıksız tahrikleri milli güvenliğimizde dipsiz kuyular açmış, büyük bedeller ödenmesine kapı aralamıştır. Türk devletinin yıkımı, Türk milletinin kıyımı için her alçaklığa müracaat edilmiş, bunlardan fütursuzca medet umulmuştur. Türkiye'den intikam almak için sıraya giren işbirlikçiler ve ihanet merkezleri devamlı surette istikrarsızlığa oynamışlar; kaosa, kargaşaya ve iç kavgaya umut bağlamışlardır.