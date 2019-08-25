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Devlet Bahçeli: Terörün kökü kazınmalıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörün kökü kazınmalıdır.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter adresinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, “Toprağı vatan yapan, coğrafyayı kahramanlıklarla yükselten, ne tarihe ne de engellere sığmayıp taşan aziz şehitlerimizdir, muhterem gazilerimizdir. Türk milletinin en büyük gücü şehitlik ve gaziliğe verdiği değer, bundan mülhem tavizsiz mücadele ruhudur. Milli varlığımızın devamlılığı, milli bekamızın güvenliği faziletli yüreklerin duruşuna, fedakâr nesillerin şuuruna bağlıdır. Şehitlerimiz böylesi bir duruşun anıtı, söz konusu şuurun tazimle anılacak nişanesidir. Elbette onlara çok şey borçlu olduğumuz sarih bir hakikattir” ifadelerini kullandı.
‘KARARLILIĞIMIZI TARTIŞMAYA AÇMAMALIYIZ’
Bahçeli, terörizmin Türkiye’ye musallat olup, büyük bir melanet ve musibet olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Bu musibetin aşama aşama etkisizleştirilerek zaman içinde yok edilecek olması pek çok badireye ve müteessir hadiseye de yol açmaktadır. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız. Dün Hakkari Çukurca’da bir kahramanımızı şehit verdik. Bugün de, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında üç kahramanımız şehit düştü, yedi kahramanımız da yaralandı. Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız”diye konuştu. Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
‘TERÖRÜN KÖKÜ KAZINMALIDIR’
"Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağolsun, vatan sağolsun. Unutulmasın ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez.”

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