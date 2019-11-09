Devlet Bahçeli: "Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti O'nun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur. Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Atatürk'ün, tarihe yön veren, talihe yol açan, yaşadığı zamanın dışına çıkıp ülkesinin ve milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanı olduğunu vurguladı.

Mesajında Atatürk'ün vefatının ardından geçen 81 yıllık zaman diliminde, Türk milletinin ona duyduğu hürmet ve bağlılığın hiç azalmadığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Eserlerine ve mücadele ahlakına yönelik muhabbet ve sadakat hiç aşınmamıştır.

Çünkü aziz Atatürk Türkiye'nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak değeri olarak sivrilmiştir.

Her fani ölümü tadacak, her naçiz vücut günü saati geldiğinde toprakla buluşacaktır.

Nitekim hayatın ve manevi nizamın şaşmaz gerçeği budur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu idrak ve ifade edip Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalacağına vurgu yapmış, ömrünü Türk milletinin istiklal ve istikbaline inançla adamıştır."