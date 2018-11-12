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Devlet Bahçeli vatandaşların sözlerine sinirlendi: İstersen oy verme!

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

Mahkum Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile Genel Merkez önünde görüşen MHP lideri Devlet Bahçeli, bir dernek üyesinin sarf ettiği sözlere sinirlendi.

Mahkum Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için dün MHP Genel Merkezi önünde toplandı.

'AF TEKLİFİMİZİ MECLİS'E VERDİK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dernek üyeleri ile genel merkez önünde görüştü. Bahçeli, “MHP olarak yasamızı hazırlayıp Meclis’e verdik. Meclis’te Adalet Komisyonu’nda görüşülmesini bekliyoruz. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. Fakat 50 milletvekilimizle yasayı çıkarmak mümkün olmaz. O sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de diğer arkadaşlarımız diyalog içerisindeler. Hepinizin durumunu ben anlıyorum. Buraya kadar gelmiş olmanız, bir kez daha derdinizi intikal ettirmeniz memnuniyet vermiştir. Ama telaşa kapılıp kendinizi incitmeyin. Sırası gelince gereği yapılır" dedi.

O SÖZLERİ DUYUNCA SİNİRLENDİ

Bahçeli, açıklama sırasında “MHP’ye oy verdik” diyen bir dernek üyesine, “Yine verin. Oy ile alakası yok. İstersen verme. Oyla alakası yok, bu memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz bunu. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim” dedi.

Bahçeli konuşmasının ardından mahkûm yakınları tarafından alkışlandı.

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Devlet Bahçeli MHP Mahkum Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği af

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Emeklilikte yaşa takılanlara vaatlerde bulundun.yasa meclise geldi HAYIR dedin.Evet diyecek vekillerini tehdit ettin.grup başkan vekilini görevden aldın.Sizlere güvenende akıl yok
Simdi oyle mi oldu? Milleti umutlandir millette senin vaatlerine inanip oy versin . Sonra istersen oy verme de. Bir daha bunlari duymayayim yasa yeklifini geri cekerim falan . Yiyemiyecegin halti niye soylersin durustsen lafinin arkasinda dur . Bahanlere siginma
SAYIN BAHÇELİNİN EKSİK OLDUĞU NOKTA.TÜRKLÜK YERİNE MÜSLÜMANLIĞI KOYARSA BAŞ TACI OLUR TÜRKİYEDE...GİZLİ CİA AJANLARININ FETO DA DAHİL PLANLADIĞI 15 TEMMUZU TERSİNE ÇEVİREN BAHÇELİDİR TÜRKİYEDE...İŞTE O GECE HERKES DEVLETİ ALİYECİ OLDU TÜRKİYEDE...BUNA 500 DEVELTİN ÜST BİRİMLERİNDEKİ 500 CİA AJANLARIDA DAHİL...ESAS BÜYÜK AJANI MİLLET DAHA GÖRMEDİ DAHA...BEYLER CİA AJNI FETO SIRTINDAN KİMSEYE SİYASET YAPTIRILMAYACAK TÜRKİYEDE ARTIK.O KENDİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR ŞU AN...TRUMP İLE KUCAKLAŞMAK BÜYÜK LİDER OLMAK ASLA DEĞİLDİR DİKKAT.AĞIR OLDU AM OLSUN MİLLET İÇİNDİR YORUM...
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