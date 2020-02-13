HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Devlet Bahçeli ve Meral Akşener 5 yıl sonra cenazede tokalaştı

Devlet Bahçeli ve Meral Akşener 5 yıl sonra cenazede tokalaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2020 07:57 | Son Güncelleme

Eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'deki cenaze töreninde bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tokalaştı.

Devlet Bahçeli ve Meral Akşener 5 yıl sonra cenazede tokalaştı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu (52) için dün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

1

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

2

DİKKAT ÇEKEN KARE

Cenaze töreninde Bahçeli ve Akşener'in 5 yıl aradan sonra tokalaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

3

Ancak iki liderin de tokalaşırken bir hayli gergin olduğu gözlendi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalarİBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Hasan Hüseyin Türkoğlu Meral Akşener Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

Son şampiyon kupaya veda etti

Son şampiyon kupaya veda etti

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Diğer Haberler
'İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı' videosuna Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki! Erdoğan'dan randevu talebini geri çekti

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Mustafa Destici: Esad İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor

Destici: Esad İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor

Karamollaoğlu'ndan 'savaş' uyarısı

Karamollaoğlu'ndan 'savaş' uyarısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması: Türk heyet İdlib görüşmesi için Rusya'ya gidecek

Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması: Türk heyet İdlib görüşmesi için Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.