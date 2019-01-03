Devlet Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor? Tayfun Atay yazdı

71 yaşına giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde partililerin kutlamalarını ve hediyelerini kabul etti. Bahçeli'ye gelen hediyelerden biri ise tartışma yarattı. Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov tarafından; Türk mitolojisinin simge hayvanlarından kurt, başı doldurulmuş bir şekilde MHP liderine 'armağan' edildi. SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Bahçeli'ye verilen hediye kısa sürede sosyal medyada yayılırken bir kesim bunun bir 'güç' simgesi olduğunu savunurken; bir diğer kesim de 'hakaret' ve hayvan haklarına saldırı olduğunu görüşünde. T24 yazarı Tayfun Atay da bugünkü "‘Totem'i kesmek hak mıdır?" başlıklı yazında çok konuşulan hediyeyi kaleme aldı. BAHÇELİ'YE SUNULAN HEDİYE 'SORUNLU' "Kurt, malûm Türk milliyetçiliği ile MHP ve ülkücü hareketin en merkezi sembolü. “Kültik” değere sahip bir varlık kurt Türkçüler için… O yüzden 1912’de kurulmuş 1931 yılında (siyaseten ihtiyaç kalmadığından) kapatılmış, ama sonrasında Türkçü entelijansiya tarafından yeniden ihya edilmiş olup faaliyetlerine halen devam eden Türk Ocakları’nın simgesi de kurt-başı." ifadelerini kullanan Atay, ancak Bahçeli'ye sunulan hediyenin "sorunlu" olduğunu yazdı.

'BARBAR, ALÇAK, AHLAKSIZ...'



Gerçek bir kurdun öldürülüp kesilmesi ve ardından aksesuar niyetinde hediye edilmesine tepki gösteren Atay "Bilindiği üzere bu tür pratikler esas itibarıyla avcılığa/avcılara özgüdür. Avcı, öldürdüğü geyiğin, karacanın, ayının kafasını keser, doldurur, duvarına asar. İnsanın doğa ve doğanın parçası hayvanlar karşısındaki üstünlüğünün en barbar, en alçak, en ahlaksız işaretlerinden bir pratiktir bu…" ifadelerini kulandı. 'BUNUN BİRTAKIM SONUÇLARI OLACAKTIR' "Tam da böylesi bir pratiği akla getiren bu “hediye”, hem de siyaseten hayli kritik bir dönemde sunuluyor MHP Genel Başkanı’na ve elbette bunun birtakım sonuçları olacaktır." diyen Atay, İYİ Partili Onur Aydın'ın "Kurdun başını kestirip kutuya koyacak hale geldiyseniz artık elimizden size acımaktan başka bir şey gelmez." diyerek tepki göstermesine dikkat çekti. MİLLİYETÇİLİĞİN HEM BAŞ TACI HEM YUMUŞAK KARNI Kurdun kafasını kestirmenin değil, tam tersine kurdu başının üzerinde taşımanın MHP geleneğinde olduğunu belirten Atay, kurdun Türk mnilleyetçiliği için hem baş tacı hem de yumuşak karnı olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı;

"Evet, kurt, Türk milliyetçiliğinin hem baş tacı hem de yumuşak karnı... Baş tacı, çünkü Türklüğün İslam-öncesine giden kadim bir “kültürel” varlık, anlam ve değere sahip olduğunu bu sembol anlatır en çok… Yumuşak karnı, çünkü onun sembolik de olsa böylesine öne çıkartılması, belki kategorik olarak putperestlik değil, ama totemizmi gayet net olarak işaret eden bir husustur." KOMÜNİST BAŞKANI HATIRLATTI "Sadede gelelim: Kurt gibi Türklük açısından hayli kutsal bir sembolün kesik kellesi, onu siyaseten bir kıymet, hatta (her daim parmak uçlarından kitlelere yöneltilen kurt-başı işaretinde olduğu gibi) “fetiş” yapmış hareketin lideri tarafından yaş günü hediyesi kabul edilebilir mi?." diye soran Atay, yazısını dikkat çeken bir karşılaştırma ile bitirdi; "Tabii bu kesilmiş kurt-başı bana iki hafta önce T24 Pazar yazımda zikrettiğim, Dersim-Ovacık’ın komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’yla olan anımı da tekrar çağrıştırdı. Fatih Başkan, Munzur’un dağlarında bir yaşlı keçiyi avlayıp yiyen gençlere kızmış ve onları dağdaki kurdun hakkını “(ç)almakla” suçlamıştı.