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Devlet Bahçeli Yerel Seçimde İttifak Yok Dedi

23.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Geldiğimiz noktada 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz artık kalmamıştır" dedi

Devlet Bahçeli Yerel Seçimde İttifak Yok Dedi

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak AK Parti dahil olmak üzere herhangi bir parti ile ittifaka gitmeyeceklerini söyledi. MHP daha önce aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı şehirlerde AK Parti ile ortak aday çıkaracaklarını söylemişti.

Bahçeli grup konuşmasında MHP'nin ceza indirimi önerisinin arkasında olduğunu söyledi ve bu tekliflerinden geri adım atmayacaklarını belirtti. Bahçeli, "MHP olark kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak, bir tarafın reddedilmesiyle, geri adıma zorlanmasıyla, yok sayılmasıyla, tez ve önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak diğer tarafın tahakküm ve dayatmasıyla, üstten bakmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır" dedi.

Bahçeli ayrıca, "Samimiyet, safiyet, eşitlik ve dürüstlük olmadan eşitler arasıilişki sürdürülemeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ittifak çabalarını dinamitlemek için sürekli faaliyet içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler. Heyetler görüştü görüşmedi, oldu olmadı, yasal zemin vardı yoktu, tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir" diye konuştu.

Bahçeli Ak Parti'yle yapılmış ittifakı kronikleşmiş süreç olarak tanımladı ve bunu uzatmanın anlamı ve alemi yoktur dedi.

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