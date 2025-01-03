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Devlet Bahçeli'yle görüşen DEM Partili Ahmet Türk yaşananları anlattı: "Tutumunu görünce şok oldum"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.01.2025 14:26
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Dün DEM heyetiyle birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Partili Ahmet Türk, Türkiye'nin gündemine oturan görüşmenin perde arkasını anlattı. Türk, yaptığı açıklamada "Gerçekten sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor" dedi.

Devlet Bahçeli'yle görüşen DEM Partili Ahmet Türk yaşananları anlattı: "Tutumunu görünce şok oldum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün çağrısı üzerine İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetini kabul etti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

TÜRK'TEN BAHÇELİ'YE TESPİH HEDİYESİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşılayıp, kapıda uğurladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

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"BAHÇELİ BİZİ ÇOK İYİ KARŞILADI! TUTUMUNU GÖRÜNCE İNSAN ŞOK OLUYOR"

Türkiye'nin kilitlendiği görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken heyette bulunan Ahmet Türk, Halk TV'den İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin kendilerini çok iyi karşıladığını belirten Türk, "Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor" dedi.

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"ÇOK ACILI SÜREÇLER YAŞANDI"

Türk açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Ortadoğu’ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi.

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"NE BELEDİYELERİ NE SEÇİMLERİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bizim tek derdimiz şudur; geçmişte 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. Türklerle Kürtlerin dost olması Ortadoğu’daki geleceğini belirler, demokratik bir geleceğe öncülük yapmış olur. Ortadoğu’nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı. Yeniden kardeşçe ortak bir geleceği oluşturması gerekiyor. Bunun dışında ne belediyeyi ne de seçimleri düşünüyoruz. Zaman içerisinde çok açık bir şekilde meclisle kamuoyuyla toplumla partilerle paylaşılacak. Bu bir ilk adımdır, ikinci, üçüncü adım nasıl gelişir biz de bilmiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Türk Devlet Bahçeli MHP DEM Parti
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