Devlet Bahçeli’den Avrupa Parlamentosu kararına sert tepki

“31 Mart Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli seçimlerden birisi olacaktır” Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek şöyle dedi: “Emeğin şehri, erdemin şehri, helal lokmanın şehri, fedakarlığın şehri Zonguldak’ı yürekten selamlıyorum. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine 16 gün kala Zonguldaklı kardeşlerimle buluşmanın hazzını ve kıvancını yaşıyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Zonguldak’ımıza, milli geleceğimize ve elbette milli bekamıza hayırlı olmasını, güzelliklere ve yeni bir diriliş ruhuna kaynaklık etmesini Rabbim’den niyaz ediyorum. Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşıma teşekkür ediyor hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Zonguldak yerin binlerce metre derinliğinde nafakasını bulan azmin şehridir. Zonguldak kömürün karasından helal rızkının aydınlığını çıkaran çalışkan ve faziletli insanlarımızın diyarıdır. Zonguldak Türkiye için üreten, Türkiye’yi ısıtıp Türkiye’yi ışıklandıran adanmış ve ahlaklı insanlarımızın yöresidir. Madenci Anıtı Meydanı’nı dolduran siz değerli kardeşlerimle, Zonguldak’ta nefes alan, hayat mücadelesi veren her saygıdeğer vatandaşımla iftihar ediyor, alayınızı birden kucaklıyorum. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli seçimlerden birisi olacaktır. 31 Mart seçimleri hem bekamız hem de bereketimiz için tarihi nitelikte bir seçime sahne olacaktır.”

“Zonguldak için 67 projenin takipçisiyim ve sahip çıkacağım”

MHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan’ın 67 projesinin takipçisi olacağını ve sahip çıkacağının altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Özellikle Zonguldak Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamdi Ayan’ın ilan ettiği 67 projenin gerçekleşmesini hem takip edeceğim hem de sahip çıkacağım. Binlerce yeni istihdam için, yeni yollar için, yeni kadın girişimci kooperatiflerinin kurulması için MHP iradenize taliptir, MHP göreve hazırdır. Ve bunların hepsinin takibini yapmak da boynumun borcudur. Zonguldak hamd olsun tıpkı Karadeniz gibi al bayrağa yol veriyor, al bayrağa sahip çıkıyor, üç hilalde uzlaşıyor. Zonguldak Karadeniz gibi çırpınıp sevdalılarını bağrına basıyor. Helalin peşinden hilalin gölgesinden asla ayrılmıyor. Çok yaşa Zonguldak, bin yaşa Zonguldak, her daim var ol Zonguldak. Milletimizin her güzel insanını bir ve eşit gören bir mizaca sahibiz. Hiç kimseyi ayırmıyoruz. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Hiç kimseyi yok saymıyoruz. Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim, bu devlet benim diyen her kardeşimle beraberiz, birlikteyiz, aynı geleceğin izindeyiz. Hiç kimsenin kökenine bakmadık. Hiç kimsenin anasının diliyle ilgilenmedik. Hiç kimsenin siyasi, fikri ve ideolojik aidiyetini mesele etmedik. Biz birlikte Türkiye olduk. Biz Zonguldak’ın sevgisinde buluştuk. Milli bekamızı yaşatmanın azim ve hedefinde birleştik, bunda sözleştik, bununla ahitleştik. Zonguldak Cumhur İttifakı’nın kapsamında değilse de, AK Parti’li kardeşlerimizle biriz, beraberiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı’yız. Çünkü biz Türk milletinin var oluş mücadelesinin yılmaz neferleriyiz. Çünkü biz millet-i ebed müddetin, devlet-i ebed müddetin yıkılmaz kalesiyiz. CHP’ye oy veren kardeşlerim, gelin bu mücadeleye siz de katılın. İP’e gönül veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de ortak olun. Zillet İttifakı’nın niyeti iyi değildir. Amacı temiz değildir. Geleceği hayırlı değildir.”