Devlet Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması, Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Bahçeli, bugün kutlu bir doğumun, muazzam bir doğruluşun, gıpta edilecek manevi bir uyanışın aziz anısının bütün güzellik ve görkemiyle idrak edildiğini belirterek, Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrif ve teşerrüf edişinin yıl dönümünü saygı ve duayla karşılamanın onurunu taşıdıklarını kaydetti.

Allah'ın Resulü'nün adalet, ahlak ve akıl mihveri, hoşgörü, merhamet ve fazilet zirvesi, aynı zamanda cehaletin karşısındaki ilim ummanı, şiddet, şekavet ve şerrin karşısındaki manevi ufuk, ihlas, iman ve barış huzuru olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Nitekim Efendimiz alemlerin rahmet pınarıdır. İnsanlık onurunun çiğnendiği, zulmün kol gezdiği, haklıyla haksızın birbirine karıştığı, muhabbet ve hürmetin ayaklar altında kaldığı bir dönemde, Cenab-ı Allah'ın lütfuyla Peygamberimiz kapanan gönülleri bir güneş gibi ısıtmış, kararan kalpleri muhteşem tebliğiyle ışıtmıştır. Yalan onun karşısında tutunamamış, riya ona rağmen barınamamış, gıybet ve münafıklık onun müdahalesiyle nefes alamamış, müşrik niyetler, batıl hedefler onun mücadelesiyle hezimetle tanışmıştır. Efendimiz buhran içindeki beşeriyete hikmet ve hidayeti tanıtmıştır. Peygamberimiz nur olup vicdanları bereketlendirmiş, şuur olup insanlığı birlik ve kardeşliğe davet etmiştir. Keşke Efendimiz tam olarak anlaşılıp hayatı ve hedefleri örnek alınabilse ve tatbik edilebilseydi. Böyle olsaydı ne terör olurdu, ne de yozlaşma ve manevi yıkım görülürdü."